Ha ucciso la moglie a coltellate e ha poi tentato il suicidio tagliandosi le vene con la stessa lama. Tutto è accaduto questa mattina poco prima delle 7 a Ripaberarda, in provincia di Ascoli Piceno.

Le prime notizie

La vittima si chiamava Emanuela Massicci e aveva 45 anni. Il marito Massimo Malavolta, di 48. Con loro c’erano anche i figli, di 5 e 10 anni, ora affidati ai nonni. Al momento sono ignote le cause della lite sfociata nell’omicidio.

Le parole del sindaco

“Una notizia che ci ha sconvolti tutti – spiega il sindaco di Castignano Fabio Polini – Non avevamo notizia di problemi particolari all’interno del nucleo familiare, non riesco a capire cosa abbia potuto scatenare la lite e l’omicidio. So che lui lavora in un’azienda della zona industriale di Ascoli, lei ha fatto qualche supplenza da maestra ma non aveva una cattedra”.

Castignano è un paese sulle colline lungo la Valle del Tronto. La notizia ha fortemente turbato il clima natalizio. “Siamo in 2.500 ed è stato un attimo che tutto il comune venisse a conoscenza della tragedia appena avvenuta. Il pensiero mio e di tutti va ai due bambini, vittime inconsapevoli anche loro di questa tragedia enorme: il Comune di Castignano – conclude il primo cittadino – farà tutto quanto di propria competenza per stare vicini a loro”.