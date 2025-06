8.05 Polizia: “Arresti di massa nel centro di Los Angeles”

Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha annunciato che sono stati effettuati “decine di arresti” mentre diversi gruppi di manifestanti continuano a radunarsi nella zona designata per il coprifuoco. Lo riporta la Cnn. “Diversi gruppi continuano a radunarsi sulla First Street tra Spring e Alameda”, si legge in un messaggio del Dipartimento pubblicato su X. “Questi gruppi vengono presi di mira e sono stati avviati arresti di massa”, prosegue la nota. In un post successivo la Polizia ha sottolineato che “decine di arresti sono stati effettuati” poiché i manifestanti non hanno lasciato il “luogo di un assembramento illegale”.

2.53 Corte d’appello Usa: “I dazi di Trump restano in vigore ”

Una corte d’appello federale ha accolto la richiesta dell’amministrazione Trump di mantenere in vigore per il momento i dazi imposti dal presidente americano, ma ha dichiarato che riesaminerà il caso quest’estate. Lo riporta il Wall Street Journal. La corte ha prorogato la precedente sospensione temporanea di una sentenza del tribunale commerciale che aveva stabilito che Trump era andato oltre i suoi poteri nell’imporre le tariffe e ha dichiarato che intende ascoltare le argomentazioni il 31 luglio, il che significa che i dazi rimarranno probabilmente in vigore per almeno i prossimi due mesi.

2.37 Trump: “Militari a Los Angeles finché non ci sarà pace”. La sindaca indice il coprifuoco notturno

“Quando ci sarà la pace a Los Angeles i soldati se ne andranno”. Lo ha detto Donald Trump, parlando con i giornalisti al seguito. Quanto alle regole di ingaggio dei militari nella città, il presidente americano non ha dato indicazioni precise: “Se i manifestanti sono pericolosi, se tirano mattoni, se sputano in faccia agli agenti, se prendono a pugni le persone, l’esercito risponderà con una grande forza e loro finiranno in galera per lungo tempo”, ha spiegato Trump. La sindaca di Los Angeles Karen Bass, ha intanto annunciato l’imposizione del coprifuoco in alcune zone del centro della città dalle 20 alle 6 ora locale (dalle 5 alle 15 in Italia).

1.28 Usa e Cina trovano accordo su un “quadro generale” sui dazi

Gli Stati Uniti e la Cina hanno trovato l’accordo su “un quadro generale” nell’ambito dei colloqui sui dazi che si sono svolti in questi giorni a Londra. Il viceministro del Commercio cinese Li Chenggang ha dichiarato ai giornalisti che i team negoziali di Pechino e Washington hanno concordato un quadro generale per il commercio, dopo due giorni di colloqui sulla scia della telefonata tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping.

1.26 Trump insulta i manifestanti di Los Angeles: “Sono animali”

Donald Trump torna ad attaccare i manifestanti a Los Angeles. Dopo averli chiamati “invasori stranieri” e “criminali del terzo mondo” il presidente americano li definisce “animali”. Lo riferiscono i giornalisti al seguito a Fort Bragg, in North Carolina. Il presidente americano ha pi aggiunto di “non sapere chi ma qualcuno li paga oppure sono agitatori”. Alla domanda se ritenesse se i manifestanti fossero stati pagati dal governatore della California Gavin Newsom o dalla sindaca di Los Angeles Karen Bass, Trump ha risposto: “Non ho detto questo”.

00.08 Wp: “Gli Usa non avviseranno i governi alleati sulle deportazioni a Guantanamo”. Tra loro anche italiani

È improbabile, secondo quanto riferito dalle fonte al Washington Post, che l’amministrazione Usa informi i governi di origine degli stranieri sui trasferimenti imminenti verso la famigerata struttura militare, compresi stretti alleati degli Stati Uniti come Italia Gran Bretagna, Germania e Francia. Le persone che saranno deportate a Guantanamo sono tutti “immigrati illegali”.

Wp ha rivelato che tra le migliaia di stranieri che saranno deportati da Donald Trump a Guantanamo ci sarebbero anche italiani oltre a migranti provenienti da Gran Bretagna Francia, Germania, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lituania, Polonia, Turchia e Ucraina.