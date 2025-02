Un omicidio si è verificato nel comune di Rufina, in provincia di Firenze. I carabinieri della compagnia di Pontassieve sono intervenuti questa mattina, su richiesta dei sanitari del 118, in un’abitazione: una donna è stata trovata senza vita mentre il convivente, dai primi accertamenti, sembrerebbe essersi lanciato da una finestra. La donna è stata accoltellata.

L’omicidio

La coppia, italiana, 34 anni lei, Eleonora Guidi, 37 lui, Lorenzo Innocenti, ha un bambino di 2 anni che si trovava in casa al momento dell’omicidio. A prendersene cura è stata la nonna, che è arrivata a recuperarlo e portarlo via con sé. Sul posto insieme ai carabinieri, sta intervenendo la pm Ornella Galeotti. Ad allertare i militari sono stati i sanitari del 118 intervenuti alcuni minuti prima delle 7 di stamani. Al momento l’uomo è ricoverato all’ospedale fiorentino di Careggi in gravi condizioni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO