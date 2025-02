Sono stati ritrovati all’interno di un tombino i corpi senza vita di tre gatti, scomparsi nei mesi scorsi a Verghereto, provincia di Prato. I cadaveri degli animali erano in avanzato stato di decomposizione, abbandonati all’interno di un canale di scolo delle acque, dove erano stati gettati. A ritrovarli la scorsa domenica è stato un abitante della zona, vicino di casa dei proprietari degli animali, che ne reclamavano la scomparsa.

La sparizione dei gatti

Come si legge sul sito Notizie di Prato, lo scorso novembre, il primo a sparire era stato Ugo. Tre giorni dopo, il 26 novembre, Sem. Il 1 dicembre, a far perdere le tracce di sé, era stato Dante. Dalle prime analisi sui gatti è emerso che la loro morte sia stata la conseguenza di violenze e maltrattamenti, che includono fratture multiple, ernie diaframmatiche e collassi polmonari tipici di un violento impatto fisico. Uno di loro aveva la spina dorsale spezzata, un altro era decapitato.

“Siamo di fronte a un atto di inaudita crudeltà, una violenza ingiustificabile che colpisce non solo le povere vittime, ma l’intera comunità”, ha dichiarato il responsabile delle Lega Anti Vivisezione di Prato, Cristiano Giannessi. “La LAV si impegna a sostenere le famiglie dei gatti uccisi, offrendo assistenza legale completa per perseguire chiunque sia responsabile di questi atti barbarici. Non ci fermeremo fino a che giustizia non sarà fatta”, ha aggiunto.