Ha ucciso tre lupi, li ha decapitati e poi ha affisso i loro crani in casa come trofei. Per questo un bracconiere di Tortona (Alessandria) è stato denunciato, come riportato dai carabinieri forestali del gruppo Alessandria/Asti, che nelle scorse ore hanno presentato i dati delle operazioni ordinarie e straordinarie dell’ultimo biennio sul territorio. Sono 52 le denunce e 108 le armi da fuoco ritirate con oltre 4100 munizioni.

Per quanto riguarda i tre lupi uccisi, il responsabile avrebbe confessato di aver tagliato la loro testa dopo averli abbattuti, per poi portare i resti a casa, metterli a bollire e infine sbiancarli con l’ammoniaca. I tre esemplari maschi uccisi, di cui i due più piccoli, fratelli tra 1 e 2 anni, e il terzo tra i 3 e i 5, appartenevano ai branchi della Val Borbera/Val Curone e a quello tortonese.