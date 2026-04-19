Non solo ha ucciso un gatto, ma poi ha anche provato a cucinarlo in un parco parco pubblico. L’uomo, originario della Nigeria, è stato fermato dai carabinieri intervenuti dopo le chiamate di alcuni passanti che hanno visto la scena. È accaduto il pomeriggio del 15 aprile scorso, a Sarzana, nel quartiere di Crociata. L’uomo è stato denunciato.

A riportare l’episodio, sui social, è stato l’assessore alla Sicurezza Stefano Torri, che ha definito l’atto “atroce che non può e non deve trovare spazio in una società civile”. L’assessore ha ribadito “stiamo lavorando duramente per restituire il parco di Crociata ai cittadini, perfezionando la procedura del bando indetto per una gestione che porti finalmente aggregazione positiva, ordine, luce e legalità in questa zona”.