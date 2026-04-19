Il governo punta a rendere strutturale il bonus per le assunzioni dei giovani under35. La misura potrebbe essere inserita nel prossimo decreto lavoro annunciato per il primo maggio.

Il bonus era stato rinnovato nel Milleproroghe ma solo per 4 mesi ed è dunque in scadenza a fine aprile. Nello stesso dl di inizio anno, le agevolazioni per il lavoro delle donne erano invece state prorogate fino al 31 dicembre di quest’anno, ma quello di un maggior coinvolgimento femminile, viene spiegato, resta una priorità.

Il bonus giovani è un incentivo pensato per abbattere i costi dei contributi che le aziende devono versare, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato. Ad oggi, i requisiti per rientrare nella misura sono non aver ancora compiuto 35 anni e non aver mai avuto, in precedenza, un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Bonus giovani under 35, sgravio contributivo per l’azienda del 100%

L’agevolazione in vigore consiste in uno sgravio contributivo per l’azienda del 100%, se l’assunzione genera un incremento occupazionale netto (il numero totale dei dipendenti deve aumentare rispetto alla media dell’anno precedente), e del 70% se il numero complessivo dei dipendenti invece non aumenta. L’incentivo varia sul territorio nazionale. Il massimale dell’esonero è di base pari a 500 euro mensili ma sale a 650 euro mensili per le assunzioni effettuate presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.