A Mesenzana, in provincia di Varese, una donna di 81 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione, colpita con numerose coltellate. A lanciare l’allarme sono stati alcuni familiari che vivono al piano inferiore, insospettiti dalle urla e dal trambusto provenienti dall’appartamento della coppia. Anche alcuni vicini hanno riferito di aver visto il marito, un uomo di 78 anni, gridare davanti alla casa pochi istanti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente, ma per l’anziana non c’era ormai più nulla da fare. I carabinieri della compagnia di Luino hanno subito isolato l’area e accompagnato il marito in caserma per essere sottoposto ai primi accertamenti. La vicenda ha riportato alla mente un altro grave episodio avvenuto proprio nella stessa via tre anni fa, nel marzo 2022, quando Andrea Rossin uccise i suoi due figli prima di togliersi la vita.

Le indagini e il movente legato al vizio del gioco

Secondo le prime ricostruzioni della procura di Varese, il gesto del 78enne sarebbe riconducibile a un litigio nato per motivi considerati futili, nello specifico il vizio del gioco legato ai gratta e vinci, un’abitudine che entrambi i coniugi condividevano. Il pubblico ministero Federica Racanello ha interrogato l’uomo subito dopo il fermo, riscontrando una condizione di forte fragilità psicologica, confermata anche dalle dichiarazioni confuse e frammentarie rilasciate nel corso dell’audizione.

Il procuratore Antonio Gustapane ha sottolineato come, dalle prime risultanze investigative, non emergano rancori profondi o conflitti pregressi nella coppia, ma piuttosto una situazione emotiva instabile che potrebbe aver contribuito a far degenerare un normale momento di tensione. Proprio per la sua delicata condizione, e per prevenire possibili gesti autolesionistici, l’uomo è stato trasferito nel carcere di San Vittore, ritenuto più idoneo a garantire la tutela necessaria.