Nel 2013 uccise i figli di 13 e 9 anni soffocandoli e dando pii fuoco alla casa dove aveva compiuto il duplice omicidio, a Ono San Pietro, in alta Valcamonica. Condannato all’ergastolo, adesso Pasquale Iacovone potrà uscire in permesso premio. Erica Patti, la ex moglie e mamma dei due bimbi uccisi, è piombata nella paura: “Mi ritrovo a vivere, di nuovo, nella paura: quella di non sapere quando può uscire l’assassino dei tuoi figli. Peraltro, non esistono nemmeno misure restrittive particolari in questi casi: penso a un braccialetto elettronico, a un divieto di avvicinamento, per esempio. Questo mi inquieta moltissimo”, ha detto al Corriere della Sera.

Erica Patti ha paura di essere uccisa

Erica Patti ha paura che lui possa farle del male: “Non ha finito. Io sono convintissima che tornerebbe. Perché lo scopo della sua vita è questo, annientare me. Oltretutto non ha mai dato segni di pentimento, nemmeno in forma ufficiosa o privata”. La donna aggiunge: “(…) Io non dico no a prescindere ai permessi, ci mancherebbe, il nostro carcere, da Costituzione, deve tendere alla riabilitazione, ma in certi casi, come un omicidio del genere, no. Ho vissuto prima, nel terrore, e vivo la stessa condizione oggi: non posso accettarlo. Non è giusto che io debba perennemente girarmi e guardarmi le spalle per paura di trovarmelo dietro”.