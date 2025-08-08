Home » Un 21enne trovato morto su uno yacht ormeggiato in Costa Smeralda. L’ipotesi: ucciso dalle esalazioni del wc chimico
Il giovane di 21 anni, trovato senza vita questa mattina su uno yacht ormeggiato alla banchina della Marina di Portisco, alle porte della Costa Smeralda nel comune di Olbia, è deceduto a causa delle esalazioni provenienti dal WC chimico. La conferma è arrivata dai medici del 118 intervenuti sul posto al momento del ritrovamento del corpo. Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia di Stato e alla sezione scientifica, mentre i vigili del fuoco del nucleo batteriologico stanno effettuando ulteriori accertamenti per chiarire quanto avvenuto a bordo dell’imbarcazione.