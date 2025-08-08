Il giovane di 21 anni, trovato senza vita questa mattina su uno yacht ormeggiato alla banchina della Marina di Portisco, alle porte della Costa Smeralda nel comune di Olbia, è deceduto a causa delle esalazioni provenienti dal WC chimico. La conferma è arrivata dai medici del 118 intervenuti sul posto al momento del ritrovamento del corpo. Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia di Stato e alla sezione scientifica, mentre i vigili del fuoco del nucleo batteriologico stanno effettuando ulteriori accertamenti per chiarire quanto avvenuto a bordo dell’imbarcazione.