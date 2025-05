Un camion carico di birra è stato avvolto dalle fiamme questa mattina, poco dopo le 8, lungo la A23, in direzione sud, tra il confine di Stato e Tarvisio (Udine). L’autista del mezzo pesante, proveniente dall’Austria, ha notato del fumo provenire dal retro del camion appena uscito da una galleria. In modo tempestivo, ha fermato il veicolo, staccato il semirimorchio e spostato la motrice, evitando che fosse coinvolta nell’incendio. La colonna di fumo era visibile a chilometri di distanza e sono state udite esplosioni. I vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme. Per consentire l’intervento, è stato necessario chiudere il tratto autostradale interessato, causando disagi al traffico. Una volta domato l’incendio, sono state eseguite operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Fortunatamente, non si registrano feriti.