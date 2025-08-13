Un euro e cinquanta in più per “non aver avuto qualcosa”: era questo il motivo dello scontrino postato dalla nuotatrice pugliese Elena Di Liddo, che aveva denunciato sui social il sovrapprezzo pagato per aver chiesto la rimozione dei pomodorini dalla pizza in un locale di Bisceglie. La vicenda aveva fatto discutere, ma ora arriva la spiegazione della pizzeria, che si scusa per l’accaduto e chiarisce come si sia trattato di una semplice incomprensione. “Si è trattato di un mero errore materiale di cassa, visto che, in maniera evidente, la modifica consisteva nella rimozione di un ingrediente e non in un’aggiunta. L’errore, di cui comunque ci scusiamo, riguarda il pre-conto”, ha scritto la pizzeria su Facebook, precisando che “sarebbe bastato semplicemente portarlo alla nostra attenzione e avremmo ovviamente corretto”. Il locale ha voluto sottolineare la propria buona fede, ricordando che sono stati offerti gratuitamente a tutti i commensali anche amari e digestivi, e si è detto rammaricato per la pubblicità negativa che “l’incomprensione” ha generato, sia al suo locale sia all’immagine della Puglia in generale. “Rinnoviamo il nostro invito a tutti a vivere e raccontare Bisceglie e la Puglia per ciò che realmente sono: terre di ospitalità, eccellenza e passione”, conclude il messaggio.