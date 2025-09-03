Una donna francese di 45 anni è stata vittima di una truffa digitale architettata da un falso Damiano David, frontman dei Maneskin attualmente impegnato nella carriera da solista. Il truffatore è riuscito a sottrarle 15mila euro dai suoi risparmi con la promessa di biglietti per concerti, pass vip a vita e incontri esclusivi con l’artista. Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Parisien, l’uomo ha creato un falso profilo Facebook assumendo l’identità digitale di Damiano e contattando la donna, che era disperatamente alla ricerca di un biglietto per un concerto.

Il raggiro si è sviluppato gradualmente, con il truffatore che ha mostrato interesse per la vita e l’attività della vittima, instaurando un rapporto di fiducia. In poco tempo, la comunicazione è passata da Facebook a Telegram, rendendo la corrispondenza quotidiana e più coinvolgente per la donna.

Le richieste economiche crescenti

La truffa si è ampliata con l’intervento di una complice, che ha contattato la donna tramite WhatsApp, proponendo un abbonamento vip a vita per i concerti di Damiano David. La promessa includeva regali esclusivi e inviti prioritari, ma a fronte del pagamento di 1.000 euro per accedere a un gruppo riservato. Le richieste economiche sono poi aumentate progressivamente: la vittima è stata convinta a pagare 3.000 euro per una serata esclusiva in un castello, comprensiva di una sessione di registrazione in studio, e ulteriori 2.100 dollari per recuperare presunti fondi depositati in una banca segreta.

Solo grazie all’intervento della sorella, la donna ha finalmente compreso di essere stata ingannata e ha sporto denuncia alle autorità competenti, sperando in un intervento tempestivo per fermare i truffatori.

L’appello della vittima e la consapevolezza dei fan

La donna, profondamente delusa e amareggiata dall’accaduto, ha lanciato un appello affinché il vero Damiano David prenda coscienza di questi episodi e si impegni pubblicamente per mettere in guardia i suoi fan: “Spero che il vero Damiano prenda coscienza un giorno di questo fenomeno e si impegni pubblicamente per mettere in guardia i suoi fan”.