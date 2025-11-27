Alla Conferenza Ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea, conclusasi a Brema, è arrivata una notizia storica: tra i tre astronauti europei selezionati per una futura missione sulla Luna ci sarà anche un italiano. L’annuncio, dato ufficialmente dal direttore generale dell’ESA, conferma il ruolo sempre più centrale dell’Europa nelle nuove esplorazioni lunari e assegna all’Italia una posizione di prestigio all’interno della squadra internazionale. La decisione rappresenta un passo significativo nella partecipazione europea alle missioni spaziali di nuova generazione.

Un riconoscimento per l’Italia e le sue competenze

Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, ha definito questa selezione un importante riconoscimento per il Paese. “Finalmente sappiamo ufficialmente, dal direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea che uno dei prossimi astronauti che andrà sulla Luna sarà un italiano”, ha detto Valente. “C’è una terna di astronauti che verrà selezionata al momento opportuno e che coinvolge la Germania, la Francia e l’Italia. Questo – ha aggiunto – è un ulteriore riconoscimento per il nostro Paese, per l’impegno che abbiamo nel settore spazio e per le capacità e le competenza dei nostri astronauti che fanno parte anche del corpo europeo degli astronauti”.