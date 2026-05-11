È stata rimossa con un’operazione chirurgica la pinza dimenticata nell’addome di una donna a Napoli e scoperta dopo mesi di dolori. L’intervento è stata effettuato per togliere un paio di forbici che erano state dimenticate sette mesi fa nel ventre dopo un intervento di addominoplastica.

“Mamma – dice la figlia Elvira ai Tg Rai – fin da subito l’operazione dello scorso ottobre non è stata bene. Siamo andati dal dottore più di una volta e ci ha detto che era tutto normale dopo un’operazione del genere. Non ci ha mai detto ‘facciamo una ecografia o una Tac’ o qualsiasi altri esame per vedere cosa fosse successo”.

Secondo la denuncia presentata dai familiari della donna, il disagio era stato spiegato come “sintomo di post intervento” con una prescrizione “soltanto di analisi e cura antibiotica”. “Poi – aggiunge Emilia – abbiamo visto che mamma peggiorava, siamo andati a fare una Tac e abbiamo fatto la scoperta. Il chirurgo ha detto che voleva operare lui ma abbiamo rifiutato per paura”. Dopo la rimozione “abbiamo respirato, dopo sette mesi è un miracolo che mamma ce l’abbiamo qua”.