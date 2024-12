Un treno Eurostar, diretto da Londra a Parigi, è rimasto bloccato nel tunnel sotto la Manica per quasi tre ore, causando disagi a circa 800 passeggeri. Molti hanno perso voli in coincidenza e piani per le vacanze sono stati compromessi. L’incidente si è verificato in uno dei giorni più trafficati dell’anno, mentre le persone tornavano a viaggiare dopo le festività natalizie.

Il guasto e il ritardo

Il treno, partito alle 6:01 da Londra, sarebbe dovuto arrivare a Parigi Gare du Nord alle 9:20, ma si è fermato un’ora dopo la partenza a causa di un problema tecnico. Il sistema di ventilazione si è spento, rendendo l’ambiente soffocante. I passeggeri hanno ricevuto informazioni limitate mentre il personale cercava di risolvere il problema.

Chip Cain, un avvocato del Tennessee, ha raccontato: “Siamo rimasti senza aria e i caricabatterie non funzionavano. Abbiamo speso 1.700 dollari per il viaggio e perso ore preziose a Parigi”. Un’altra passeggera, Alicia Peters, in viaggio con la figlia, ha descritto l’esperienza come “molto stressante”.

La gestione del problema

Eurostar ha trasferito i passeggeri su un altro treno a Calais, offrendo bevande calde e acqua. Un portavoce ha chiesto scusa per l’inconveniente e ha promesso compensazioni. Tuttavia, molti viaggiatori si sono lamentati per la scarsa comunicazione durante l’evento. Dopo il guasto, Eurostar ha dichiarato che i servizi sono tornati operativi, ma permangono ritardi. LeShuttle, responsabile del tunnel, ha confermato la risoluzione del problema.