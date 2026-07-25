“Sei uscito il 30 maggio per comprare le sigarette e sul tuo cammino hai incontrato una bestia che ti ha aggredito, prima verbalmente poi fisicamente, in una maniera tale da mandarti in coma distruggendo la nostra famiglia. Ti giuriamo che ti daremo la giustizia che meriti”. È quanto scrive in un post pubblicato sui social la figlia di Sabino Di Palma, l’uomo di 77 anni di Canosa di Puglia, nel nord Barese, morto ieri a due mesi da una aggressione subita in strada.

“Ti ho visto coi vestiti insanguinati e il volto gonfio, uno shock tale da non riuscire a piangere per settimane – continua la donna – non ho fatto in tempo a dirti il sesso del mio bambino”. “Ci hai insegnato a non cedere ai compromessi, a combattere e lottare. Sei stato un papà meraviglioso e un nonno splendido. Non ti dimenticheremo mai”, conclude.