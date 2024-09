Tre persone sono state trovate morte all’interno di un casolare nella zona di Fratticiola Selvatica, in provincia di Perugia. Le vittime, scrive il quotidiano locale UmbriaON, sono due anziani e una donna di mezza età, quest’ultima sarebbe la figlia della coppia. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori si tratterebbe di un omicidio-suicidio in ambito familiare. Sono in corso le indagini coordinate dalla Procura del capoluogo umbro.