Una donna di 37 anni, madre di 2 figli, è morta dopo aver mangiato marshmallow durante una gara di resistenza per trovare fondi per la squadra di rugby del figlio.

Secondo il medico legale la donna, Natalie Buss, è morta soffocata dopo aver mangiato decine di marshmallow durante una raccolta fondi

Natalie Buss, 37 anni, stava partecipando a una gara “a chi mette più marshmallow in bocca” quando è crollata ed è morta nella sede del Beddau Rugby Football Club, secondo un’udienza preliminare all’inchiesta nella città di Pontypridd, comehanno riferito diverse agenzie di stampa, tra cui la BBC e i quotidiani britannici The Times e The Telegraph .

La gara di marshmallow

“Verso le 23:00 di sabato 7 ottobre, i servizi di emergenza sono stati chiamati al Beddau Rugby Club, dove una donna di 37 anni è crollata ed è morta”, ha affermato la polizia del Galles del Sud in una nota.

La donna, il cui figlio maggiore è un membro del club, era stata chiamata sul palco dal DJ e animatore per bambini Christopher Gibbons, 34 anni, per prendere parte alla gara di 60 secondi, ha riportato il Times .

Secondo quanto riferito dai funzionari durante la fase preliminare dell’inchiesta, dopo aver ingoiato decine di marshmallow rosa e bianchi, la donna ha abbandonato il palco e è crollata in un corridoio.

Un’infermiera fuori servizio e altri ospiti hanno cercato di aiutare Buss usando un defibrillatore di una scuola vicina, ha aggiunto The Telegraph . Nonostante questo, i paramedici non sono riusciti a liberare le vie aeree di Bus.

Tante gare, nessun incidente

Il tribunale del coroner di Pontypridd è stato informato che Gibbons, interrogato dalla polizia, aveva oltre 15 anni di esperienza come DJ e intrattenitore e che aveva organizzato centinaia di feste simili, ha riportato il Times.

“Il club e la comunità di Beddau sono addolorati”, ha dichiarato il club. “Sabato sera abbiamo perso un caro amico che ci mancherà moltissimo. Tutti coloro che sono legati al Beddau RFC e all’interno della comunità sono profondamente sconvolti dal tragico incidente di questo fine settimana e facciamo fatica a comprendere il senso di perdita che queste persone stanno provando”.