Una donna della Florida è stata fermata dalla TSA all’aeroporto internazionale di Miami mentre tentava di nascondere due tartarughe nel reggiseno durante i controlli di sicurezza. Gli animali erano avvolti in garza e pellicola trasparente, secondo le immagini diffuse sui social dall’agenzia. Una delle tartarughe è morta, mentre l’altra è stata affidata al Dipartimento della Pesca e della Fauna Selvatica della Florida. La TSA ha ricordato che è consentito viaggiare con animali domestici, comprese le tartarughe, purché vengano trasportati in modo appropriato: devono essere rimossi dai trasportini per passare attraverso i controlli, e anche i contenitori devono essere ispezionati ai raggi X. “Trasportati, non nascosti sotto i vestiti”, ha sottolineato ironicamente l’agenzia. Non si tratta di un caso isolato: lo scorso marzo, un uomo è stato sorpreso all’aeroporto di Newark-Liberty con una tartaruga nascosta nei pantaloni. Anche in quell’occasione, l’animale è stato recuperato senza danni. Negli ultimi anni, la TSA ha registrato altri episodi bizzarri di traffico illecito di animali: nel 2024 è stato bloccato un uomo con un sacco di serpenti, e nel 2023 un viaggiatore è stato trovato in possesso di uova di pappagallo e uccelli vivi, nascosti in un borsone proveniente dal Nicaragua.