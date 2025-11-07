Una Guardia Svizzera è sotto indagine per un presunto comportamento inappropriato mentre era in servizio. Ad anticipare la notizia è Repubblica che, rilanciando notizie diffuse dal giornale austriaco Die Furche e dal portale Kathpress. Nell’udienza generale del Papa, di mercoledì 29 ottobre, due donne ebree sarebbero state insultate appunto da una Guardia svizzera in servizio a Piazza San Pietro.

Interpellato dall’Ansa, il portavoce della Guardia svizzera pontificia, il caporale Eliah Cinotti, conferma che “è stato segnalato un episodio litigioso in uno dei punti in cui c’era il servizio e, come accade in queste occasioni, è stata avviata una indagine interna”. Si tratta di “una procedura standard perché il servizio deve essere prestato sempre con il massimo della professionalità”. Quanto ai contenuti dell’indagine, Cinotti spiega che “è un’indagine interna e resta riservata”.

“Una Guardia Svizzera ha sputato verso di noi in segno di disprezzo”

L’episodio è avvenuto all’ingresso dell’Arco delle Campane. Quella mattina l’udienza era dedicata all’ anniversario di Nostra Aetate e la piazza era piena di rappresentanti delle altre religioni, c on una folta rappresentanza ebraica. Una delle persone coinvolte Michal Govrin, scrittrice e direttrice di teatro israeliana, ha raccontato: “Mentre io e una collega, due donne che di solito non sono riconoscibili come ebree, varcavamo un ingresso laterale di Piazza San Pietro come parte di una delegazione internazionale di ebrei, un membro della Guardia Svizzera Pontificia ha visibilmente sibilato verso di noi ‘les juifs’, gli ebrei” e poi “ha fatto il gesto di sputare nella nostra direzione con evidente disprezzo”.

Se l’episodio sarà confermato dall’indagine interna, possono essere immaginati provvedimenti drastici. Proprio in quell’udienza del 29 ottobre Papa Leone XIV aveva detto: “La Chiesa non tollera l’antisemitismo e lo combatte, a motivo del Vangelo stesso”. L’affermazione era stata accolta da un lungo applauso.