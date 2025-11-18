Sono state ritrovate morte il 14 novembre scorso in un una casa di Innsbruck, in Austria. Delle due vittime, una donna siriana di 34 anni e sua figlia di 10 anni, non si avevano più notizie da oltre un anno, da quel luglio 2024 in cui erano sparite nel nulla. Le indagini sul caso sono in corso da mesi. Nel giugno 2025 in merito alla loro scomparsa erano stati arrestati un uomo di 55 anni e suo fratello di 53 anni. Da allora i due austriaci sono in custodia cautelare nel penitenziario di Innsbruck e in quello di Salisburgo. Tanti i sospetti su di loro già nei mesi passati, ora la scoperta di qualche giorno fa non lascia più spazio a dubbi sul caso. La polizia austriaca sta indagando sul caso con la scientifica che ha già compiuto i rilievi ed acquisito prove.