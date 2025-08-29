Nel centro storico di Foligno si è consumato un episodio che ha scosso profondamente la comunità. Una ragazzina di undici anni, uscita per una passeggiata con un’amica, è stata attirata con l’inganno in una zona appartata da due coetanee. Lì, un primo ragazzo l’ha spinta a terra e colpita, prima che altri giovani sopraggiungessero per accerchiarla. Secondo la ricostruzione, una decina di ragazzi e ragazze avrebbero partecipato all’aggressione, bloccando la vittima contro un muro e sottraendole il cellulare. Alcuni di loro avrebbero persino ripreso la scena ridendo, senza preoccuparsi delle conseguenze. La ragazzina, una volta tornata a casa, ha raccontato tutto alla madre, che l’ha immediatamente accompagnata al pronto soccorso. Le lesioni fisiche riportate sono state giudicate guaribili in circa una settimana, ma quelle psicologiche sembrano destinate a lasciare segni più profondi.

La voce della madre e le indagini

La madre della giovane ha denunciato pubblicamente l’accaduto, lanciando un appello affinché simili episodi non vengano minimizzati. “Non si tratta di un semplice litigio tra bambini – ha dichiarato – ma di bullismo, violenza e sopraffazione”. La donna ha sottolineato come episodi del genere siano il segnale di una frattura nel tessuto educativo e sociale, chiedendo che scuole e famiglie affrontino con serietà il problema. Intanto, i carabinieri hanno confermato l’aggressione e stanno raccogliendo prove. I video registrati dai ragazzi non sono ancora stati recuperati, ma le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere comunali per chiarire l’esatta dinamica e individuare tutti i responsabili.

La reazione delle istituzioni

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha condannato fermamente l’episodio, definendolo “deprecabile e da stigmatizzare”. Ha però invitato a distinguere tra vere e proprie “baby gang”, strutturate e organizzate, e liti violente tra minorenni, pur ribadendo la necessità di mantenere alta l’attenzione. L’amministrazione comunale, ha assicurato il primo cittadino, è pronta a collaborare con scuole, famiglie e servizi sociali per prevenire e contrastare simili comportamenti.