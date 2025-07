Un paziente di 63 anni è stato trovato privo di vita nel pronto soccorso dell’ospedale di Battipaglia. Il corpo dell’uomo era riverso sul pavimento quando è stato notato da alcuni presenti, che hanno scattato una foto poi diffusasi rapidamente sui social, scatenando indignazione e polemiche sull’assistenza sanitaria da lui ricevuta.

In base a quanto si apprende, le condizioni di salute del 63enne sarebbero già state critiche per via dell’abuso di alcol e per una situazione sociale fragile. Lui stesso avrebbe rifiutato l’assistenza medica, rendendo complicato il suo percorso di cura. Sulla vicenda sono in corso accertamenti.