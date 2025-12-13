Una nuova tragedia della solitudine, questa volta a Meana di Susa, nella città metropolitana di Torino. Venerdì 5 dicembre 2025, all’interno di un’abitazione lungo la strada del Colle delle Finestre, sono stati trovati i corpi senza vita di un uomo di 51 anni e del suo cane. Come si legge sul giornale La Voce, accanto al corpo del 51enne giaceva quello del suo amico a quattro zampe. L’animale, rimasto solo in casa dopo la morte del padrone, avrebbe cercato a lungo di risvegliarlo in qualche modo, arrivando anche a morderlo per sollecitarlo, invano. Con il passare dei giorni, senza acqua né cibo, anche il cane si è spento.

Ad allertare i soccorsi è stata la sorella dell’uomo, che non vive vicino a lui. Preoccupata dal suo silenzio insolito, ha deciso di chiedere aiuto. Quando i carabinieri sono entrati nella casa, la scena che si sono trovati davanti è stata delle più toccanti. Sul corpo del 52enne c’erano delle ferite compatibili con quelle del suo cane, ma nessun taglio rimandava a un’aggressione di altro tipo. Semplicemente l’animale aveva provato a risvegliare il suo proprietario, morto di cause naturali, come confermato dai primi accertamenti.