Mercoledì 25 marzo un episodio ha scosso Reggio Emilia: un giovane è stato visto nudo in circonvallazione, salendo e sdraiandosi sui cofani delle auto. Le immagini hanno subito fatto il giro del web e delle chat locali, generando preoccupazione e allarme tra i cittadini.

Non si è trattato di una bravata: il ragazzo era in condizione di fragilità psicologica tale da richiedere un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), la misura più severa prevista per motivi di salute mentale. Sui social, il caso ha scatenato oltre 500 commenti solo sotto i post locali, tra critiche, offese e manifestazioni di indignazione verso l’amministrazione comunale.

La satira politica di Reggio Civica

L’episodio è rapidamente diventato terreno politico quando Reggio Civica, associazione legata al consigliere comunale Giovanni Tarquini e all’avvocato Carmine Migale, ha pubblicato commenti ironici sull’assessora alle Politiche educative, Marwa Mahmoud. Alcuni post suggerivano in maniera provocatoria che l’assessora avrebbe dovuto “accarezzare e coccolare” il giovane.

In aggiunta, sulla pagina dell’associazione sono comparsi video con scritte come “La Reggio Emilia di Marco e Marwa”, poi rimossi e giustificati come satira politica. Tuttavia, i contenuti hanno suscitato indignazione tra la segreteria provinciale Pd, l’ex sindaco Luca Vecchi, la giunta e la Cgil.

Reazioni politiche e accuse di discriminazione

Il Pd reggiano ha denunciato la vicenda come “offesa pesante e immotivata, con sfondo razzista e sessista”. Luca Vecchi ha definito i commenti “istigazione all’odio”, mentre il segretario Cgil, Cristian Sesena, ha sottolineato il dramma del disagio psichico e criticato i commentatori disumani.

Reggio Civica ha respinto le accuse, definendo strumentale l’uso di termini come razzismo e sessismo per colpire avversari politici. L’associazione ha sottolineato che tali definizioni descrivono fenomeni reali e drammatici e che il Pd dovrebbe riflettere sull’uso politico di queste categorie.