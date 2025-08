Lo hanno trovato agonizzante sul letto con una freccia conficcata in testa nella sua casa tra Falconara e Ancona. Da giorni non rispondeva ai familiari e quindi lo scorso 3 agosto i parenti hanno deciso di contattare le forze dell’ordine. Una volta arrivati sul posto, i soccorritori hanno fatti l’agghiacciante scoperta.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Torrette, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la rimozione del dardo, che ha avuto buon esito, ma il 64enne resta ricoverato in gravissime condizioni in rianimazione. La sua prognosi resta riservata. Sul caso stanno ora indagando i carabinieri. Non è ancora chiaro come siano andate esattamente le cose e perché quella freccia abbia trafitto la sua testa. I militari tengono aperte due ipotesi: quella dell’incidente domestico e quella del gesto volontario.