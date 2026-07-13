Violando la prescrizione degli arresti domiciliari, se ne andava in giro facendo una passeggiata con il suo cane. L’uomo, un catanese di 52 anni, è stato individuato dagli agenti della Polizia di Stato, nel corso di un servizio di controllo del territorio. I poliziotti hanno effettuato una serie di controlli nell’abitazione dell’uomo trovando anche mezzo chilo di marijuana. Parte della sostanza era nascosta all’interno di un vecchio frigorifero non funzionante, mentre un’altra era stata occultata in un’intercapedine, ricavata sopra un pensile della cucina. L’indagato è stato arrestato per evasione e per detenzione di sostanze stupefacenti.