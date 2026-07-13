Lo scorso venerdì sera, al Bridge Bay Campground di Yellowstone, negli Stati Uniti, un turista in visita al parco è stato inseguito e caricato da un grosso bisonte maschio. Le immagini, riprese dal fotografo Mike MacLeod, mostrano l’animale che aggancia l’uomo con un corno, lanciandolo in aria a circa due metri prima che di riatterrare violentemente a terra.

Gli altri visitatori hanno iniziato a fare rumore per spaventare l’animale e spingerlo ad allontanarsi. Soltanto in quel momento è stato possibile soccorrere le vittima, rimasta ferita nell’attacco: “Siamo in contatto con il nipote dell’uomo, era lì anche lui al momento dell’attacco. Il nonno ha riportato ferite piuttosto gravi e non è ancora fuori pericolo. Il ragazzo e suo nonno non hanno nessuna colpa. Non hanno provocato il bisonte, non sono stati imprudenti. Erano lì per fare una passeggiata, non erano troppo vicini. Ho avuto l’impressione immediata che il bisonte fosse molto nervoso”, ha dichiarato il fotografo MacLeod.