Si sono dati un appuntamento a casa per mettere fine alla loro relazione e poi lui ha tentato di strangolarla. Tutto è successo a Bolzano dove un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine per episodi di violenza, è stato arrestato. Quello che sarebbe dovuto essere un momento di pacificazione, si è rivelato un incubo per la donna.

A evitare l’escalation di violenza sono stati gli agenti delle volanti e della squadra mobile della questura di Bolzano, allertati da una segnalazione al 112. Giunti sul posto, i poliziotti hanno sentito le urla della vittima, che gridava in tedesco: “Mi sta ammazzando” e contemporaneamente una voce maschile che ripeteva “Stai zitta”.

L’uomo ha tentato di impedire l’accesso nell’appartamento agli agenti, ma non ci è riuscito. Una volta entrati, i poliziotti hanno trovato la donna a terra con chiari segni di violenza sul volto, sul collo e sui polsi. Lui è stato arrestato, lei condotta in ospedale, dove ha ricevuto una prognosi di 15 giorni.