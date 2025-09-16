Un uomo di 78 anni è morto in seguito a un’aggressione da parte di alcuni animali selvatici o di alcuni cani di proprietà di qualcuno (questa l’altra ipotesi) mentre era in cerca di funghi nel bosco del Parco Nazionale del Vesuvio, a Ottaviano. L’episodio è accaduto lo scorso sabato pomeriggio. Angelo Cutolo, questo il nome della vittima, è stato raggiunto e soccorso dal figlio, sopraggiunto anche lui nel bosco alle spalle di via Boscariello, non vedendolo rientrare a casa. Il fungaiolo è stato portato in clinica ma è morto in seguito alle ferite riportate. I soccorritori avevano anche provato a rianimare, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

La salma del 78enne è stata trasferita all’ospedale di Castellammare di Stabia. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia di San Giuseppe Vesuviano, coordinati dalla Procura di Nola, che ha disposto l’ autopsia ipotizzando l’omicidio colposo. Qualora fossero stati effettivamente dei cani a uccidere l’anziano, si potrebbe risalire al loro proprietario, che li avrebbe lasciati di fatto incustoditi.