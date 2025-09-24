In pieno centro a Lecce, un uomo di 35 anni si è presentato in strada a torso nudo e in stato d’agitazione, spaventando passanti e commercianti. Uno dei negozianti ha poi allertato le forze dell’ordine, segnalando la presenza dell’uomo, visibilmente esagitato, che stava creando non poche preoccupazioni per strada. L’arrivo degli agenti del 112 è stato anticipato dalle urla del 35enne, con le quali ha attirato l’attenzione dei residenti. All’arrivo della polizia, in via San Lazzaro, l’uomo si è accasciato a terra dopo aver accusato un malore improvviso.

La morte e le indagini

Gli agenti, aiutati da un passante, hanno tentato di rianimare il 35enne con il massaggio cardiaco, prima dell’arrivo del personale del 118. Nonostante i disperati tentativi, per l’uomo non c’è stato più nulla da fare. Sul posto sono poi intervenuti anche gli specialisti della polizia scientifica, i sostituti procuratori Alberto Santacatterina e Maria Grazia Anastasia, e il questore Giampietro Lionetti.

Si sta ora cercando di ricostruire i momenti precedenti il malore improvviso e cosa abbia provocato il suo stato di alterazione. Disposta anche l’autopsia. L’area, data la presenza di molte attività commerciali e degli studi professionali, è sottoposta a videosorveglianza: l’acquisizione delle immagini e le testimonianze delle persone presenti sul luogo probabilmente renderanno più chiaro il contesto di quei minuti. La polizia, infatti, sarebbe sulle tracce di un possibile testimone che avrebbe incontrato poco tempo prima il 35enne. Dalla Questura affermano inoltre che nell’intervento gli agenti non hanno utilizzato alcun dispositivo di immobilizzazione.