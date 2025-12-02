A margine dell’inaugurazione del Polo Infanzia Sempione a Cinisello Balsamo, nel Milanese, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è intervenuto ricordando le modifiche significative per l’esame di maturità: “Sarà una maturità più seria per certi aspetti, perché si elimina il documento che veniva sottoposto agli studenti a inizio esame e che aveva creato anche molta ansia”.

“Chi rifiuta l’orale perde l’anno”

Una delle novità più rilevanti, dunque, è quella relativa all’eliminazione del materiale con il quale fino allo scorso anno si apriva il colloquio, preparato dalla commissione e sul quale lo studente doveva effettuare i collegamenti. E per quanto riguardo l’orale, il ministro ha dichiarato: “Chi dovesse cercare di aggirare la prova orale dovrà ripetere l’anno”. Questa decisione rappresenta una reazione ai recenti casi di “scena muta”, adottata da alcuni studenti come forma di protesta o boicottaggio dell’esame. Valditara, infatti, ha sottolineato che l’esame non è solo una verifica di conoscenze e competenze, ma anche un “esame di responsabilità”: partecipare attivamente al colloquio rappresenta quindi una parte essenziale del percorso di maturazione.

“Abbiamo investito in Regione Lombardia quasi un miliardo e mezzo di euro e in questa scuola 1,3 milioni. È stato già superato il target europeo per il 2026 dei 150mila posti nei nidi e nelle scuole dell’infanzia a livello nazionale, mettendo anche 900 milioni di euro in aggiunta alle risorse del Pnrr” ha dichiarato il ministro, facendo riferimento agli obiettivi Ue che indicano un target di posti del 45% per i nidi 0-3 e del 96% per scuole infanzia 3-6 da raggiungere entro il 2030. Il ministro ha infine anticipato che entro fine gennaio verranno definite le materie oggetto dell’esame orale per ciascun indirizzo di studio.