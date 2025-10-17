È di questi giorni la notizia che il consiglio comunale di un piccolo comune ligure, Vallecrosia, ha votato una mozione per cambiare nome in Vallecrosia al Mare. Tutto questo per soddisfare gli algoritmi dei motori di ricerca e dei portali turistici che, negli ultimi anni, a causa di quel “valle” all’inizio del nome, penalizzavano il paese classificandolo come comune dell’entroterra e non di mare. Ora la decisione spetterà alla Regione Liguria e, se anche il consiglio regionale darà l’ok, saranno poi i cittadini a decidere con un referendum. “Il nostro nome trae in inganno gli algoritmi — ha spiegato il sindaco Fabio Perri a Repubblica — e finiamo esclusi dalle ricerche legate al mare. Con il nuovo nome, Vallecrosia avrà la visibilità che merita. Il mare è la nostra identità: ora vogliamo che lo sappia anche l’algoritmo”. D’altronde, negli anni, tutti più o meno abbiamo cambiato stile per soddisfare gli algoritmi dei social e dei motori di ricerca. Sono cambiati i giornali, e con loro quasi tutti i lavori. È cambiata la comunicazione politica. E sono cambiate anche le persone e il loro stile di vita. La domanda, però, è: in meglio o in peggio?