Il caso del delitto di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica dopo le dichiarazioni rilasciate dal padre di Andrea Sempio, nuovamente indagato nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. In un’intervista trasmessa dal Tg1, Giuseppe Sempio ha difeso con forza il figlio, sostenendo la sua totale estraneità ai fatti. “Siamo forti dell’innocenza di mio figlio”, ha dichiarato, aggiungendo poi: “Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c’entra niente. Questa è una vigliaccata”.

Lo sfogo del padre di Andrea Sempio dopo la chiusura delle indagini

Le parole del padre arrivano dopo mesi molto difficili per la famiglia Sempio, finita nuovamente sotto i riflettori a causa delle nuove indagini aperte dalla Procura di Pavia. Gli investigatori ritengono infatti che esistano elementi che meritano ulteriori approfondimenti e nelle ultime settimane sono emersi nuovi dettagli investigativi, comprese consulenze tecniche, intercettazioni e ricostruzioni sull’alibi dell’indagato.

Giuseppe Sempio ha ribadito che quella mattina il figlio si trovava a casa con lui e ha definito il momento vissuto dalla famiglia come una vera persecuzione mediatica e giudiziaria. Anche i legali di Andrea Sempio continuano a sostenere che gli elementi raccolti dall’accusa non dimostrino alcun coinvolgimento diretto nel delitto di Chiara Poggi.

“Mio figlio stava a casa con me – ha detto -. Guardarlo negli occhi per chiedergli se c’entra qualcosa con l’omicidio? Non c’è bisogno di guardarlo negli occhi: stava a casa sua con me. Poi ha fatto il tragitto a Vigevano e poi siamo tornati noi e abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto…”.

Nuovi sviluppi e tensioni attorno all’inchiesta

La riapertura del caso Garlasco ha riportato sotto i riflettori uno dei delitti più discussi della cronaca italiana. Dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi, le nuove indagini su Andrea Sempio hanno riacceso il dibattito pubblico e alimentato polemiche tra innocentisti e sostenitori della nuova pista investigativa.

Secondo quanto trapelato nelle ultime settimane, gli inquirenti avrebbero raccolto una serie di elementi considerati rilevanti, tra cui impronte, vecchie telefonate, presunte incongruenze negli alibi e nuovi approfondimenti genetici. La difesa, però, contesta duramente il quadro accusatorio e parla di ipotesi prive di reali riscontri concreti.

Nel frattempo il clima attorno alla famiglia Sempio resta molto teso. Le continue indiscrezioni e la forte esposizione mediatica stanno alimentando nuove divisioni nell’opinione pubblica, mentre gli investigatori proseguono gli approfondimenti per chiarire definitivamente ogni aspetto della vicenda. Per il padre di Andrea, tuttavia, non esistono dubbi: il figlio sarebbe completamente estraneo all’omicidio di Chiara Poggi e starebbe pagando il peso di accuse ingiuste.