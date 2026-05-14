La moglie è rimasta a vegliare il marito morto. La scoperta è avvenuta in un appartamento di via Spinuzza a Cefalù, un comune alle porte di Palermo. Il corpo senza vita di Giuseppe Longo,71 anni, era in avanzato stato di decomposizione. La moglie è stata trovata in stato di shock. La Procura ha ora aperto un’indagine con lo scopo di capire i contorni di questa vicenda.

A trovare il corpo sono stati i Vigili del fuoco. I Carabinieri della compagnia l0cale ora cercheranno di capire attraverso le indagini chi era a conoscenza del decesso dell’uomo, le cause della morte e per quanto tempo il corpo sia rimasto nella casa. La moglie ora è stata ricoverata all’ospedale Giglio.