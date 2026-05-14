Nell’accogliere il presidente americano Donald Trump, il suo omologo cinese Xi Jinping ha evocato la “Trappola di Tucidide”, sostanzialmente un invito a non cadere nell’errore fatale che già ai tempi degli antichi greci era ben chiaro: quando una potenza emergente minaccia una potenza già affermata la pace tende ad allontanarsi e il rischio di un conflitto si fa sempre più elevato. Una lezione che risale al quinto secolo avanti Cristo e che si rivela comunque attualissima se applicata agli equilibri globali del terzo millennio.

Che cos’è la “Trappola di Tucidide”

La teoria è stata elaborata dal politologo americano Graham T. Allison, che ha ricoperto l’incarico di consigliere per la difesa sotto ogni presidenza Usa, da Reagan ad Obama. Prende il nome dallo storico ateniese Tucidide, che nella sua opera intitolata “La Guerra del Peloponneso” sostiene che la guerra tra le due principali città dell’antica Grecia divenne inevitabile a causa della crescita del potere di Atene e della paura che questa ascesa causò a Sparta. Allison ha quindi sviluppato questo concetto e codificato questa teoria, affermando che nella storia c’è una situazione che inevitabilmente si ripete: l’ascesa della potenza emergente crea ansia e paranoia nella potenza dominante, portando a un’escalation militare basata sulla sfiducia reciproca.

Una teoria attuale

Il fenomeno sembrerebbe ripetersi ai giorni nostri, con gli Stati Uniti, potenza dominante dal crollo dell’Unione Sovietica, che si sentirebbero sempre più minacciati dal gigante asiatico e dalla sua straordinaria ascesa economica, tecnologica, militare e geopolitica. A corroborare la teoria della ‘trappola di Tucidide’ c’è anche il ‘Thucydides Trap Project’ dell’Università di Harvard, in cui sono stati analizzati 16 casi storici degli ultimi 500 anni in cui una potenza emergente ha sfidato una potenza dominante. I risultati non sono incoraggianti: in 12 di questi casi il risultato è stato un conflitto, dalle guerre napoleoniche contro il dominio dei mari del Regno unito, fino alle due guerre mondiali del Novecento.