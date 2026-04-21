Tranquilli? Neanche da morti. Nella notte dei ladri hanno profanato una tomba nel cimitero comunale di Taviano (Lecce). Apparteneva a una donna morta nel 2014 a 87 anni. I malviventi hanno aperto la bara per impossessarsi dei gioielli al suo interno. Chi ha agito, probabilmente, era venuto a sapere che il sepolcro custodiva un ricco corredo funebre. A dare l’allarme è stato il custode del cimitero. È stata una parente della defunta a confermare ai carabinieri la presenza di gioielli e ori nella bara.