Rivoluzione ai vertici di Apple. L’era Tim Cook alla guida della società si avvia alla chiusura: il primo settembre passerà il timone a John Ternus. “E’ stato il più grande privilegio della mia vita essere l’amministratore delegato di Apple”, ha detto Cook lodando Ternus per la “sua mente da ingegnere” e “l’anima da innovatore”.

Cook ha assunto l’incarico da Jobs nel 2011

“John è un visionario e i suoi contribuiti ad Apple negli ultimi 25 anni sono già troppi per essere contati. Senza dubbio è la persona migliore per guidare Apple nel futuro”. Cook resterà in Cupertino come presidente esecutivo.

“Sono profondamente grato per l’opportunità di portare avanti la missione di Apple. Ho trascorso la maggiore parte della mia carriera qui, e sono stato fortunato da lavorare sotto Steve Jobs e aver avuto Tim Cook come mentore”, ha messo in evidenza Ternus.

I prossimi mesi vedranno Cook e Ternus lavorare gomito a gomito per assicurare un transizione dolce. Cook ha assunto l’incarico da Jobs nel 2011 e sotto la sua guida la capitalizzazione di Apple è schizzata, passando da 350 a quasi 4.000 miliardi di dollari, mentre i ricavi sono quadruplicati.

Durante il suo regno, Apple si è concentrata sui servizi e ha lanciato i dispositivi da indossare, quali l’Apple Watch, gli AirPod e i visori VisioPro.

L’annuncio del cambio al vertice è arrivato a sorpresa, anche se da diverso tempo si rincorrevano voci sulla definizione del piano di successione di Cook.

Attualmente senior vice president dell’ingegneria hardware, il 50enne Ternus è entrato a far parte del team della progettazione di Apple nel 2001 ed è diventato vicepresidente della divisione nel 2013. Dal 2021 è parte della squadra dell’esecutivo di Cupertino.

John Ternus il successore naturale

Ternus era considerato sia all’interno sia all’esterno della società il naturale successore di Cook. A lui viene riconosciuto il merito di aver guidato Apple attraverso importanti transizioni hardware, quali il passaggio ai chip progettati dalla stessa Cupertino per i Mac.

Come Cook, Ternus è noto per la sua attenzione ai dettagli e la sua profonda conoscenza della vasta rete di fornitori di Apple. Tutti e due sono noti per il loro temperamento equilibrato che li rende capaci di districarsi nella burocrazia di una delle società più grandi al mondo.

Molti già si interrogano su che tipo di leader sarà Ternus, se sarà un nuovo Cook, quindi più prevedibile, o se sarà più come Jobs, che ha creato e gettato le basi del successo di Apple con scommesse audaci e prodotti visionari.

Fra le sfide che Ternus si troverà ad affrontare nei panni di amministratore delegato c’è l’intelligenza artificiale, aerea che vede Apple indietro alle rivali, che continuano a investire significativamente nel boom dell’IA.

Amazon ha appena annunciato un investimento da ulteriori 5 miliardi in Anthropic, e prevede di poter investire nel tempo nella start up fino a 20 miliardi. Anthropic da parte sua ha previsto di spendere più di 100 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni nelle tecnologie cloud di Amazon.