Un venditore di rose indiano è stato sanzionato lo scorso 19 luglio a Mogliano Veneto per aver venduto i fiori senza autorizzazione. La cifra della multa ammonta a 5mila euro. Quanto accaduto a Rosario, questo il nome con cui è conosciuto l’uomo in zona, ha aperto un vero e proprio caso in città tra chi prende le sue difese e chi invece sostiene che la multa sia giusta perché da anni l’uomo venderebbe le rose senza licenza.

Tutto è iniziato lo scorso sabato sera, quando Rosario aveva cercato di vendere delle rose a una coppia fuori da un locale. Sprovvisto di certificazione fiscale, il venditore abusivo è stato multato da un agente della polizia locale. Quando commercianti ed esercenti del centro sono venuti a sapere della notizia si sono mobilitati in soccorso dell’uomo. Sarebbe già in corso una colletta per aiutare il venditore a pagare la maxi multa. Comune e polizia locale spiegano che il venditore era già stato avvisato più volte di procurarsi una licenza.