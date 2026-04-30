Roberto Baggio, nel video di esordio su Tik Tok combina (volutamente) un disastro
Roberto Baggio esordisce su Tik Tok con un filmato di pochi secondi. L’ex campione vicentino, nel video palleggia e poi calcia il pallone. Sul finale, però, quando la palla esce dall’inquadratura, si sente un rumore di vetro rotto e qualcuno (uno dei figli?) che gli urla qualcosa.
Baggio però non si scompone affatto e rivolgendosi alla telecamera dice: “Da oggi ci sono anche io su TikTok”. Il video ha divertito gli utenti e nel giro di poche ore ha superato le 2 milioni di visualizzazioni.