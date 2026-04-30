Roberto Baggio esordisce su Tik Tok con un filmato di pochi secondi. L’ex campione vicentino, nel video palleggia e poi calcia il pallone. Sul finale, però, quando la palla esce dall’inquadratura, si sente un rumore di vetro rotto e qualcuno (uno dei figli?) che gli urla qualcosa.

Baggio però non si scompone affatto e rivolgendosi alla telecamera dice: “Da oggi ci sono anche io su TikTok”. Il video ha divertito gli utenti e nel giro di poche ore ha superato le 2 milioni di visualizzazioni.