È un ventenne la vittima dell’incendio divampato la scorsa notte al piano terra di un immobile di 4 piani che si trova al civico 130 di via Fogagnolo, a Sesto San Giovanni in provincia di Milano. Con i Vigili del fuoco è intervenuta la Polizia e la Squadra Mobile. Sul posto anche la Scientifica che ha avviato delle indagini non escludendo nulla: si sospetta infatti che il giovane possa essere stato ucciso e che dopo siano state appiccate le fiamme nell’appartamento.

I vigili del fuoco di Sesto San Giovanni hanno provveduto, oltre che a bonificare l’area, a evacuare l’intero edificio per poter spegnere le fiamme, operazione durata diverse ore. Le famiglie sono potute rientrare nei rispettivi appartamenti soltanto questa mattina dopo che i tecnici hanno verificato l’agibilità dei locali.

Il ragazzo ucciso prima di essere bruciato?

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Secondo le prime analisi svolte dagli inquirenti, scrive il Corriere della Sera, c’è un ipotesi che se confermata darebbe una svolta drammatica alla vicenda. La Polizia sospetta che il rogo sia stato utilizzato per cancellare le prove di un omicidio avvenuto prima. Ci sarebbero diverse tracce che portano gli investigatori a non escludere la pista del delitto premeditato anche se al momento non c’è nessun sospettato. Sul luogo del ritrovamento è giunto anche il pubblico ministero che si è messo a coordinare le indagini.

Il giovane deceduto aveva circa 20 anni. Non è chiaro se vivesse nell’appartamento in cui è stato trovato. Le indagini mirano a comprendere anche se vi fossero altre persone presenti al momento dell’incendio e se vi siano testimoni oculari. Le autorità stanno raccogliendo anche le dichiarazioni dai residenti e stanno verificando eventuali immagini di videosorveglianza della zona. Fondamentale sarà anche l’autopsia che nelle prossime ore verrà svolta sul corpo del giovane.