Sono stati ritrovati i corpi di Whalid Sobi, 19 anni, ed Ewerton Bernardo Dos Santos, 25 anni, i due ragazzi dispersi in mare a Ventimiglia dopo un tuffo dalla scogliera lo scorso 9 giugno. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato le due salme tra il porticciolo e la spiaggia delle Calandre, a poca distanza l’una dall’altra, avviando subito le operazioni di recupero. Sul posto sono presenti i carabinieri di Ventimiglia e i familiari dei giovani, che hanno seguito senza sosta le ricerche.

Il tuffo e la scomparsa in mare

I due ragazzi, secondo quanto ricostruito, si sarebbero tuffati dalla scogliera adiacente alla spiaggia, ma sarebbero stati sorpresi dalle forti correnti e dal moto ondoso che li avrebbe impediti di rientrare a riva. Alcuni bagnanti avrebbero tentato di intervenire per soccorrerli, senza però riuscire a raggiungerli in tempo. Un testimone ha riferito di averli visti scomparire sott’acqua senza più riemergere.

Il recupero delle salme è ancora in corso e si attende il riconoscimento ufficiale da parte dei familiari, presenti in banchina al porticciolo di Ventimiglia.