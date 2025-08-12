Se ne andava in giro in camper con la droga ben nascosta all’interno della vettura per sfuggire ai controlli. A “fregarlo” è stato però l’odore di marijuana, uscito dal mezzo quando i carabinieri gli hanno chiesto i documenti nel corso di un controllo lo scorso 8 agosto a Giaveno (Torino). Per l’uomo, un 26enne, è scattato l’arresto ed è stato portato in carcere nel capoluogo piemontese.

Sul camper i militari hanno trovato 103 grammi di marijuana, 0,5 grammi di resina di marijuana, 2 grammi di ketamina in polvere nascosta in un padellino, quasi 4 litri d’acqua contenente ketamina disciolta e un bilancino di precisione. La particolare modalità di trasporto della ketamina, sciolta in delle bottiglie d’acqua verosimilmente per eludere eventuali controlli e destinata all’assunzione per via orale, secondo quanto riferiscono i militari stessi, “conferma un metodo di somministrazione tra i più comuni in contesti aggregativi di festa. La sostanza infatti, provoca un’alterazione della realtà e della percezione del dolore inducendo alla ricercata sensazione di distacco mentale. Lo sviluppo rapido alla tolleranza post-consumo, comporta un aumento progressivo delle dosi per raggiungere gli effetti desiderati”.