Una coppia è stata arrestata dai carabinieri agli imbarcaderi di Villa San Giovanni, proveniente dalla Sicilia, mentre viaggiava in auto con i propri figli minorenni, trasportando oltre sette chili di droga. Durante controlli di routine, i militari della Compagnia di Villa San Giovanni hanno notato l’atteggiamento nervoso dei due adulti e hanno deciso di perquisire il veicolo. All’interno di un borsone collocato ai piedi del passeggero, i carabinieri hanno rinvenuto tre confezioni di cocaina per quasi un chilo e 55 panetti di hashish, per un totale di circa sei chili di sostanza stupefacente. I due arrestati, entrambi residenti nella provincia di Reggio Calabria, sono stati immediatamente posti in stato di fermo per detenzione ai fini di spaccio in concorso. Dopo le formalità di rito in caserma, su disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sono stati trasferiti nella Casa Circondariale del capoluogo. I figli minorenni, presenti durante l’operazione, sono stati affidati ai familiari.