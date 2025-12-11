Viaggiavano in auto con una confezione di 29 ordigni “Cobra” e “Cipolle”, per oltre 2 chili e mezzo di polvere pirica. Un potenziale esplosivo enorme quello trovato nella vettura di una coppia, che trasportava anche due bimbi di due e di dieci anni. Sono stati i militari della tenenza di Cercola a fermare l’auto, durante un posto di controllo. A bordo un uomo con la compagna e i due minori e anche ben altro: gli ordigni avrebbero potuto uccidere bambini e genitori e distruggere l’auto. In manette sono finiti Domenico Paone e Giuseppina Borriello, entrambi già noti alle forze dell’ordine. La donna è ai domiciliari, Paone è stato portato in carcere.