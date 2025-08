È polemica a Moschiano, piccolo comune in provincia di Avellino, per l’ordinanza emessa dal sindaco, Angelo Mazzocca, che vieta “la somministrazione di cibo e acqua a cani, gatti e volatili selvatici”.

Per i trasgressori multe da 25 a 500 euro

Il provvedimento prevede per i trasgressori multe da 25 a 500 euro. L’ordinanza è stata motivata dalla forte concentrazione di cani e gatti randagi in alcune zone del Comune che oltre a contrastare con il decoro urbano, determinerebbe pregiudizi igienico sanitari per i 1.500 abitanti del comune del Vallo di Lauro.

La minoranza consiliare, insieme alle associazioni animaliste, insorgono: “L’ordinanza va revocata perché non ha fondamento giuridico: i comuni, come sancisce la legge quadro del 1991, devono farsi carico in modo attivo e non punitivo del randagismo”.