In Vietnam sono stati salvati oltre 400 gatti che secondo le indagini erano stati rubati negli ultimi tre anni in diversi punti nel sud del Paese. Nove persone, che hanno confessato di aver sottratto i gatti anche da alcune abitazioni private, sono state arrestate in relazione a quello che fonti locali descrivono come un “gruppo criminale specializzato nel furto e nella raccolta di gatti”. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, gli indagati prelevavano gli animali dal territorio e poi li tenevano in luoghi nascosti, all’interno di numerose gabbie, prima di rivenderli ai trafficanti. Le autorità hanno quindi sgominato una rete criminale dedita al traffico della carne di gatto. Questa organizzazione agiva senza le dovute autorizzazioni e soprattutto senza alcun controllo sanitario.

In Vietnam il consumo di carne di gatto e di cane è legale, ma produttori e venditori devono avere una serie di permessi che certificano l’origine degli animali. L’operazione è partita dalle numerose denunce per il furto di gatti ricevute dalle forze dell’ordine. Quattrocento gatti vivi e 80 morti sono stati trovati in alcune strutture nelle province di Tay Ninh e Ho Chi Minh. Altri 21 gatti sono stati sequestrati in un’altra struttura. La ong Humane World for Animals, che ha portato cibo ai gatti recuperati, ha riferito che 40 di loro sono già stati restituiti ai proprietari.