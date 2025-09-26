Si è ripresentato a casa appena due ore dopo essere stato allontanato dai Carabinieri per l’ennesima lite familiare. I fatti risalgono allo scorso 18 settembre quando l’uomo, in stato di agitazione, ha continuato a minacciare la moglie nonostante la presenza dei militari intervenuti sul posto per sedare un litigio tra i due coniugi. La donna ha raccontato di reiterate minacce e percosse culminate nell’aggressione fisica e verbale di quella sera.

I carabinieri hanno accompagnato il 58enne in caserma e, sotto il coordinamento della Procura di Parma, gli hanno notificato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla moglie. Ma due ore dopo la stessa pattuglia è dovuta tornare: la donna aveva chiamato segnalando che il marito voleva rientrare in casa. Gli agenti dell’Arma hanno trovato l’uomo nelle pertinenze del condominio mentre tentava di raggiungere l’appartamento della moglie. È scattato quindi l’arresto per violazione della misura precautelare, mentre per l’episodio precedente è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni. Il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e applicato l’obbligo di firma in caserma insieme al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.