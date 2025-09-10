Un 50enne ciociaro residente a Capistrello, nell’Aquilano, è stato arrestato con l’accusa di abusi sessuali nei confronti del figlio di 17 anni. La notizia, riportata dal Centro e dal Messaggero, ricostruisce l’incubo del ragazzo, che avrebbe subito molestie e violenze da parte del padre da diverso tempo, in particolare da quando l’uomo aveva preso una casa in affitto dopo la separazione dalla moglie.

“La mia ex moglie si è inventata tutto”

La denuncia nei confronti del 50enne, presentata dalla sua ex moglie, è scattata quando il ragazzo ha deciso di confidarsi con sua madre: il 17enne, dopo un periodo di esitazione, ha infatti voluto parlare dei ripetuti abusi del padre aprendosi a sua madre. Nel corso dell’indagine è stato ascoltato anche il minorenne in modalità protetta. Secondo quanto riportato dai quotidiani, l’indagato si sarebbe invece difeso negando gli abusi e accusando l’ex moglie di essersi inventata tutto, sostenendo la tesi che la sua ex moglie stia complottando contro di lui.

L’uomo è finito in carcere su decisione del gip del Tribunale di Avezzano. In carcere, l’uomo sarà a disposizione dell’autorità giudiziaria, che nei prossimi giorni procederà con gli interrogatori per chiarire meglio la vicenda.